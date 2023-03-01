بالصخور والنحل والبصمات والمسامير.. فنانون يعبّرون عن محبتهم لولي العهد بلوحات إبداعية

يحتفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمكانة مميزة في القلوب، نتيجة عمله على التطوير في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتَخطت شعبية سمو ولي العهد حدود المملكة؛ حيث حصد لقب الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم في إندونيسيا؛ بحسب استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute، ديسمبر العام 2021م، كما تَصدر المشهد العالمي ضمن قائمة الزعامات الأكثر شعبية والأكبر تأثيرًا في العام 2017، حينما اختارته مجلة التايم الأمريكية الشخصية العالمية الأكثر تأثيرًا، وفي العام ذاته اختارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية سموه ضمن "قائمة الخمسين" الخاصة بأكثر خمسين شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تركوا أثرًا على مسار التجارة في العالم.
إبداع فني على صخرة
وفي هذا السياق، اختار مجموعة من الفنانين، التعبيرَ عن محبتهم للأمير بن سلمان، من خلال لوحات إبداعية بأفكار مبتكرة، استطاعوا بها أن يحصدوا الإشادات من الجميع.
ومؤخرًا، كشف الفنان السعودي أحمد زهير عن رؤية فنية واعدة، جسّدها في آخر إنتاج فني له، عبر صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي قام برسمها على صخرة تشبه خريطة المملكة.
وقال "زهير" إنه بحث طويلًا عن صخرة مناسبة، حتى وجد جبلًا في مكة المكرمة، وبه صخرة تشبه خريطة المملكة، ووقتها جاءته فكرة رسمة ولي العهد على تلك الصخرة، لتخرج بشكل احترافي باستخدام أدوات الدريل والمطرقة والأزميل، ولتجد تلك القطعة الفنية تفاعلًا كبيرًا لدى نشطاء التواصل الاجتماعي.
"عاشقينك" بـ20 ألف بصمة
وفي مطلع العام الجاري، كشف الفنان التشكيلي محمد باجبير، عن لوحة فنية جمعت بين صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكلمات الأغنية الوطنية "عاشقينك" للفنان راشد الماجد، استخدم فيها 20 ألف بصمة لزوار معرض إكسبو الحج.
وأكد "باجبير" أنه قام برسم لوحته المبهرة في 10 ساعات، وبجمع بصمة 20 ألف زائر، لتكون نموذجًا مبسطًا وشاهدًا على محبة السعوديين لولي العهد.
وأضاف الفنان التشكيلي أن فكرة اللوحة نمت في ذهنه منذ أكثر من عامين، غير أنه حرص على عرضها في معرض "إكسبو الحج"، كي يتم إهداؤها إلى وزارة الحج والعمرة.
جدارية بالنحل
وفي العام الماضي، خطفت لوحة فنية إبداعية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنظار زوار مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
وحملت اللوحة التي صممها عدد من المختصين في تنفيذ اللوحات الجدارية، ما يقارب الـ1680 نحلة تم توظيفها بشكل جمالي لتتناسب مع المهرجان؛ حيث استغرق تنفيذها وتصميمها بمشاركة فريق العمل 18 يومًا لإنجازها بطول يصل إلى 3 أمتار وعرض 150 سم، وتم تنفيذها بالكامل على ورق الكانفس، وشدها على خشب طبيعي لتجسد صورة ولي العهد.
إبداع بالليغو
وفي عام 2021، قررت ريم عبدالخالق يوسف، الطالبة بجامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بالرياض، أن تستغل فترة الحجر المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا، في إخراج لوحة إبداعية مميزة رسمت فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر استخدامها 15 ألف قطعة بلاستيكية "ليغو"، ووضعها على لوحة مقاسها 120×80 سم.
وأكدت "ريم" أن اللوحة استغرقت شهرًا كاملًا من العمل والجهد، عبر تركيب القطع البلاستيكية الملونة، لتخرج بصورة ولي العهد؛ لافتة إلى أنها شعرت بالفخر والاعتزاز عندما قررت تنفيذ هذه اللوحة.
بالخيوط والمسامير
أما الفنان راشد الدباس، فقد أبدع في رسم لوحة فنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطريقة مميزة ومختلفة، استخدام فيها المسامير والخيوط.
وأوضح "راشد" أن الرسم بتلك الطريقة يُعرف باسم "فن الفلوغرافيا"؛ غير أنه واحد من الفنون التركية القديمة، التي تعمل على الجمع بين الرسم والإبداع في الحرف اليدوية؛ مشيرًا إلى أنه يمارس موهبته في الرسم منذ الصغر، وشارك في العديد من المعارض المحلية.
بأسماء المدن
أما الفنان التشكيلي صالح العقاري، فقد نجح في توظيف أنماط مختلفة من الخط العربي لتنفيذ أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمساحة 30×20.
وتحمل هذه اللوحة كافة أسماء المدن والقرى السعودية، وتم تنفيذها على أرض متنزه الروسان في الرياض؛ لافتًا إلى أنه عمل يوميًّا لمدة عامين لإنتاج هذه اللوحة التي تم ترشيحها لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
رباعية الأبعاد
واستطاع الفنان التشكيلي محمد الحربي أن يُبهر الجميع على مستوى الوطن العربي، حين أتقن رسم لوحة مبتكرة رباعية تحمل 4 رسمات في رسمة واحدة، خصصها في رسم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار "الحربي" إلى أن اللوحة الرباعية المبتكرة، والتي يطلق عليها اسم "البوب آرت"، استغرقت شهرًا كاملًا في رسمها، في رحلة تَغَلّب فيها على كل المعوقات؛ خاصة ما يتعلق بالتبديل حتى تظهر الرسومات بالخلف، وتم العمل بها بأسلوب مقارب للوحات ثلاثية الأبعاد.