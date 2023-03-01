بالصخور والنحل والبصمات والمسامير.. فنانون يعبّرون عن محبتهم لولي العهد بلوحات إبداعية

وتَخطت شعبية سمو ولي العهد حدود المملكة؛ حيث حصد لقب الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم في إندونيسيا؛ بحسب استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute، ديسمبر العام 2021م، كما تَصدر المشهد العالمي ضمن قائمة الزعامات الأكثر شعبية والأكبر تأثيرًا في العام 2017، حينما اختارته مجلة التايم الأمريكية الشخصية العالمية الأكثر تأثيرًا، وفي العام ذاته اختارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية سموه ضمن "قائمة الخمسين" الخاصة بأكثر خمسين شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تركوا أثرًا على مسار التجارة في العالم.