بمسارات الشعر والخطابة.. "تعليم الرياض" تطلق مسابقة "نـبـرة" للإلقاء لمرحلة رياض الأطفال

وأوضحت "تعليم الرياض" أن مراحل المسابقة تبدأ بالتصفيات الأولية على مستوى رياض الأطفال من الأحد 28/ 6/ 1446هـ، إلى الثلاثاء 30/ 6/ 1446هـ، ثم المرحلة الثانية التصفيات على مستوى المكتب وإدارات التعليم بالمحافظات من الثلاثاء 14/ 7/ 1446هـ، حتى الأربعاء 15/ 7/ 1446هـ.