بمسارات الشعر والخطابة.. "تعليم الرياض" تطلق مسابقة "نـبـرة" للإلقاء لمرحلة رياض الأطفال

أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض، عن إطلاق مسابقة "نـبـرة" للإلقاء بمسارات الشعر والخطابة، لمرحلة رياض الأطفال للعام 1446هـ، والتي تستهدف طلاب رياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالإدارة.
وأوضحت "تعليم الرياض" أن مراحل المسابقة تبدأ بالتصفيات الأولية على مستوى رياض الأطفال من الأحد 28/ 6/ 1446هـ، إلى الثلاثاء 30/ 6/ 1446هـ، ثم المرحلة الثانية التصفيات على مستوى المكتب وإدارات التعليم بالمحافظات من الثلاثاء 14/ 7/ 1446هـ، حتى الأربعاء 15/ 7/ 1446هـ.
وتشمل المرحلة الثالثة التصفيات النهائية على مستوى إدارة التعليم بالرياض من الاثنين 20/ 7/ 1446هـ، إلى 22/ 7/ 1446هـ.
وتهدف المسابقة لتنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال، وتجويد نواتج التعلم، وإعداد مُواطن منافس عالميًّا.