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شاهد.. "بردية" بين ظلم وعفيف تحطم زجاج مركبة مسافر
الأمطار مستمرة على عفيف وما جاورها
وثّق مسافر على طريق الحجاز القديم (عفيف - ظلم) جزءًا من الأمطار التي هطلت مساء أمس الاثنين 17 مارس 2023م، بين عفيف وظلم، تصاحبها زخات برد، والتي حطمت زجاج مركبته.
ويظهر الفيديو، تأثر المركبة بحبّات البرّد حيث حطمت زجاج المركبة الخلفي والجانبي، دون أن يُصاب قائدها بأي أذى ولله الحمد.
يُذكر أن محافظة عفيف والمناطق المجاورة لها مازالت تباشرها الأمطار منذ عدة أيام بشكل يومي، وأدت إلى جريان أودية كبيرة بكامل طاقتها والتي لم تتحرك بهذا الشكل منذ عقود من الزمن، مثل وادي الشعبة شمال غرب عفيف، وذلك وفق رواية أحد السكان من كبار السن لـ "سبق" من المجاورين له.