شاهد.. "بردية" بين ظلم وعفيف تحطم زجاج مركبة مسافر

يُذكر أن محافظة عفيف والمناطق المجاورة لها مازالت تباشرها الأمطار منذ عدة أيام بشكل يومي، وأدت إلى جريان أودية كبيرة بكامل طاقتها والتي لم تتحرك بهذا الشكل منذ عقود من الزمن، مثل وادي الشعبة شمال غرب عفيف، وذلك وفق رواية أحد السكان من كبار السن لـ "سبق" من المجاورين له.