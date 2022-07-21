مشروع العناية بمقررات معهد الحرم.. إنجاز تطويري في مسار العناية بالمناهج الدراسية

عقدت إدارة معهد الحرم المكي الشريف في نهاية العام الدراسي 1443هـ اجتماعات ومشاورات لتحديد مسارات عمل مركزية في مشروع العناية بالمقررات الدراسية.
وتضمنت نتائج هذه الاجتماعات انطلاق مشاريع جديدة من مشاريع، والعناية بالمقررات الدراسية، إضافة إلى المشاريع القائمة المتمثلة في مشروع طباعة مقررات المعهد، ومشروع المقرر الصوتي.
وشملت النتائج كذلك مشروع إعداد تمارين وتطبيقات للمقررات الدراسية، الذي يستهدف في مرحلته الأولى مناهج شرح الآجرومية، وعمدة الفقه، وتلخيص الفرائض، وإمتاع العقول.
وحرصًا على تجويد العمل؛ قام الفريق العلمي بالمشروع بتحديد معايير تضبط سير العمل، وتضمن الحصول على مخرجات مجوَّدة.
وتتضمن أهم هذه المعايير، شمول التمارين كامل المقرر الدراسي، وتنوع الأسئلة ما بين مقالية وموضوعية، واستهدافها مقياس جميع المخرجات العملية التعليمية (المعرفة - الفهم - التطبيق - التحليل - التقويم والنقد).
وشهدت الفترة الأولى من شهر ذي الحجة (1 إلى 15) إنجاز عدد من المراحل، مثل تحديد المعايير، وإعداد نماذج مساعدة، وتحديد معالم المشروع، ومراجعة النماذج التجريبية وتحكيمها، وتم إنجاز ما لا يقل عن 50% من المرحلة الأولى.
وشمل مشروع العناية بالمقررات أيضًا القيام بخدمة علمية لبعض المقررات كمقرر مادة التوحيد في المرحلة المتوسطة، وتاريخ الخلفاء في الثانوية، ومقدمة أصول التفسير في الصف الثاني الثانوي.
وتضمن كذلك مراجعة مخرجات مشروع المقرر الصوتي الذي يعنى بتحويل المقررات الدراسية إلى مادة صوتية، توسيعًا لدائرة الاستفادة منها، وخدمة لذوي الإعاقة البصرية، ولغيرهم ممن يرغبون في سماع متون العلم الشرعي.
وأكد مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، على اهتمام الإدارة بالعناية بالمناهج الدراسية، وخدمتها بما يسهم في تحقيق أهدافها العلمية، ورؤية القيادة مع المحافظة على أصالتها وتميزها.
وأشار إلى ما تقوم به الإدارة من خطوات تطويرية في هذا المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري.
وأشاد "السلمي" بما يلقاه المعهد من رعاية رائقة وعناية فائقة من لدن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تمثلت في تسخير كافة الإمكانات المالية والإدارية في سبيل وضع مناهج المعهد شكلا ومضمونا في الموضع اللائق بها، موضحا أن توجيهاته داعم ومحفز أساس في اتخاذ هذه الخطوات التطويرية المتسارعة في سبيل خدمة المناهج الدراسية بالمعهد.