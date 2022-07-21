مشروع العناية بمقررات معهد الحرم.. إنجاز تطويري في مسار العناية بالمناهج الدراسية

وأشاد "السلمي" بما يلقاه المعهد من رعاية رائقة وعناية فائقة من لدن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تمثلت في تسخير كافة الإمكانات المالية والإدارية في سبيل وضع مناهج المعهد شكلا ومضمونا في الموضع اللائق بها، موضحا أن توجيهاته داعم ومحفز أساس في اتخاذ هذه الخطوات التطويرية المتسارعة في سبيل خدمة المناهج الدراسية بالمعهد.