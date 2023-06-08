"البديوي" يدين أعمال التخريب والعبث بسفارة المملكة في السودان: خرق خطير للاتفاقيات الدبلوماسية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام الجماعات المسلحة بأعمال تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.