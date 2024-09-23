"زياد آل الشيخ" عن "اليوم الوطني": يأتي هذا اليوم ليذكرنا بالإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة

وأردف: وفي المجال الاقتصادي شهدنا تنوعًا ملحوظًا في القطاعات؛ حيث تم تطوير الصناعة والسياحة والتكنولوجيا؛ مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات، كما تم إطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع "نيوم" الذي يعدّ نموذجًا للمدن المستقبلية، ويعكس التزامنا بالتقدم والابتكار، أما في المجال الاجتماعي والثقافي فقد تم تعزيز القيم الإنسانية والمبادئ الثقافية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب؛ مما أضفى طابعًا جديدًا على المجتمع السعودي.