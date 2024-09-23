"زياد آل الشيخ" عن "اليوم الوطني": يأتي هذا اليوم ليذكرنا بالإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة

رفع الرئيسُ التنفيذي لمجموعة أراسكو "زياد بن عبداللطيف آل الشيخ" التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.
وقال "آل الشيخ" في كلمته: بكل فخر واعتزاز، نحتفل اليوم باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، وهو مناسبة غالية على قلوبنا جميعًا، ويأتي هذا اليوم ليذكرنا بالإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف: من أبرز هذه الإنجازات هو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي؛ حيث عملت المملكة على تطوير استراتيجيات زراعية متقدمة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وقد أسهمت المشاريع الزراعية الحديثة والتقنيات المتطورة في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل؛ مما جعل المملكة واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وذكر: لقد تم إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز من قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المواطنين؛ مما يعكس التزام القيادة بتوفير غذاء صحي وآمن لكل فرد في المجتمع، كما تم تطوير مشاريع المياه والزراعة المستدامة؛ مما ساعد في تحقيق التوازن البيئي وتعزيز الموارد الطبيعية.
وأردف: وفي المجال الاقتصادي شهدنا تنوعًا ملحوظًا في القطاعات؛ حيث تم تطوير الصناعة والسياحة والتكنولوجيا؛ مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات، كما تم إطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع "نيوم" الذي يعدّ نموذجًا للمدن المستقبلية، ويعكس التزامنا بالتقدم والابتكار، أما في المجال الاجتماعي والثقافي فقد تم تعزيز القيم الإنسانية والمبادئ الثقافية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب؛ مما أضفى طابعًا جديدًا على المجتمع السعودي.
وأكّد "آل الشيخ" أن المرأة أصبحت شريكًا فاعلًا في التنمية، وبرزت في مجالات متعددة؛ مما يعكس روح التغيير والتقدم، كما أن الجهود المبذولة في مجال التعليم والصحة قد أثمرت عن تحسين جودة الحياة للمواطنين؛ حيث تم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لتلبية احتياجات المجتمع.
إننا نعتزّ بتراثنا وثقافتنا، ونفخر بمسيرتنا نحو المستقبل؛ حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الوطنية.
وفي هذا اليوم المجيد نجدّد ولاءنا وبيعتنا لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر عن فخرنا بانتمائنا لهذا الوطن العظيم، كل عام والمملكة العربية السعودية بخير، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق قيادتنا لما فيه خير البلاد والعباد.