المسلم: التراث العربي له رجال "منسيّون" والمستقبل قد يكون "مظلمًا"

وقال "المسلم": إنه من خلال منصبي، والمناصب الأخرى التي شغلتها، كنت دائمًا نصير الفئة المنسية في مجال التراث، وفي أول مبادرة لي ابتكرت ملتقى الراوي "مشروع الشارقة للراوي" لتكريم الرواة البسطاء، الراوي الذي يروي الحكاية، والراوي الذي يروي الأغنية، أو صاحب حرفة ما، وكنت أحرص على أن يأتي الحاكم ليكرمهم، وكان بعض الناس يتعجبون من قدوم الحاكم للتكريم، مثلًا صانع سيوف أو مؤدّ شعبي، أو شيء من هذا القبيل، وتطور الملتقى إلى أن أصبح ملتقى دوليًّا، ثم أضفنا الشخصية الفخرية، وكنت أبحث عن الأساتذة الذين يختبؤون خلف أسوار الجامعات، ومن ضمنهم كانوا أساتذتي مثل الدكتور أحمد مرسي في مصر رحمه الله، والدكتور أحمد عبد الرحيم من السودان، وغيرهما.