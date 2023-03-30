"البديوي" يستقبل المبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم مجلس التعاون للجهود

وأكد "البديوي"، خلال اللقاء، عزم مجلس التعاون على دعم جميع الجهود الأممية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن الشقيق، كما تم استعراض موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية؛ من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216؛ وذلك تأكيدًا لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022م)، والذي جدد فيه قادة دول مجلس التعاون دعم الشرعية اليمنية متمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.