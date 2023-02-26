13 فنانة تشكيلية تُعرض أعمالهنّ خلال احتفالية جدة بـ"يوم التأسيس"

شارك عدد من الأكاديميين والمهتمين، في اللقاء الذي نظّمته "المنصة السعودية" في جدة، اليوم الأحد؛ للاحتفال بـ"يوم التأسيس"، وصاحبه العديدُ من الفقرات الفنية المتنوّعة، بمشاركة أكثر من 13 فنانة في معرض تشكيلي يجسّد الهوية السعودية وتاريخ تأسيس الوطن، وورشة تفاعلية في فنون الخط العربي حصدت إعجاب المشاركين.
وقال رئيس المنصة السعودية حامد العطاس: إن الفعالية شهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا؛ فهي تجسّد فرحة أهل جدة بـ"يوم التأسيس" الذي يعكس اعتزاز السعوديين بتاريخهم العريق، ويعمق هويتهم الوطنية التي تعود إلى عام 1727، عندما تولّى الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية، وبدأ الطريق نحو تأسيس دولة عريقة، نجحت خلال 300 عام في ترسيخ أركانها والتحول إلى دولة رائدة بالوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف "العطاس": أن المنصة السعودية دأبت على مواكبة الفعاليات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال نشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني، ورفع ثقافة مختلف الشرائع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
من جانبها قالت المتحدثة أثير العسكر، خلال محاضرة "مهارات التسويق وبناء المشاريع"، التي أدارها الدكتور حاكم البلوشي: إن الابتكار هو سرّ نجاح 90% من المشروعات الصغيرة السعودية.
وأضافت "أثير": أن المشروع الناجح هو المُبتكر وليس المُقلّد؛ حيث إن البحث عن مشروع جديد يساعد على الإبداع، ويخدم القواعد الأربع الأساسية لنجاح المشروعات: الفنية، والتشغيلية، والتسويقية، والمالية.
وتابعت: يكمن نجاح المشروع في الحصول على دراسة جدوى واقعيّة تلبّي احتياجات السوق وتتعامل بمرونة مع جميع المعطيات والظروف المحيطة، وتتعرّف بشكل جيد على التكاليف المالية والاحتياجات الحقيقية للسوق.
كما قالت: إن التسويق ينقسم إلى قسمين: مفهوم، وعلم، والتسويق هو الجزء الأساسي لتنشيط المبيعات للمشروعات الناشئة أو السابقة، والتسويق يندرج تحته الإعلان والدعاية.
وأكدت أن مفهوم الإعلان يختلف تمامًا على الدعاية؛ فالأول مدفوع الأجر وأقلّ تصديقًا عن الدعاية المجانية الأعلى تصديقًا، والتي تنبنّى فكرة المشروع، بناءً على البيئة التي ستتواجد فيه، والظروف التي يعيشها المجتمع، مؤكدة أن التسويق ليس الزيادة في المبيعات، بل تطويرها.
بدوره قال المستشار الدكتور حاكم البلوشي: إن مثل هذه الفعاليات تسهم في إثراء العلم والمعرفة والتعامل الفعال مع شرائح المجتمع بكل أطيافه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف: لا شك أن الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" يجسّد المجد والعزة للوطن المعطاء.
وكرمت "المنصة السعودية" شركاء النجاح، وعلى رأسهم: مكتب الموسم العاشر، ومقهى "رشفة"؛ لاستضافتهما الفعالية، والفنانات التشكيليات والخطّاطين، الذين أبدعوا في فنونهم خلال المناسبة الوطنية، وقدّموا لوحات استأثرت بأفئدة الحضور.