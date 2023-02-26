13 فنانة تشكيلية تُعرض أعمالهنّ خلال احتفالية جدة بـ"يوم التأسيس"

وقال رئيس المنصة السعودية حامد العطاس: إن الفعالية شهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا؛ فهي تجسّد فرحة أهل جدة بـ"يوم التأسيس" الذي يعكس اعتزاز السعوديين بتاريخهم العريق، ويعمق هويتهم الوطنية التي تعود إلى عام 1727، عندما تولّى الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية، وبدأ الطريق نحو تأسيس دولة عريقة، نجحت خلال 300 عام في ترسيخ أركانها والتحول إلى دولة رائدة بالوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.