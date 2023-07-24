"البديوي": مجلس التعاون كان من أول المستجيبين للنداءات الإنسانية الدولية لتحقيق الأمن الغذائي

وأشار إلى أن القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن الأمن الغذائي كان من البنود الرئيسية التي تضمّنها إعلان الرياض، الذي صدر على هامش اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين في ديسمبر عام 2019، وقد ورد فيه أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضع هدفاً رئيساً، يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال وضع استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن تشكيل تحالفات لتعزيز سلاسل الإمداد المتنوعة والمشتركة في المنطقة.