"البديوي": مجلس التعاون كان من أول المستجيبين للنداءات الإنسانية الدولية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس من أوائل الدول التي استجابت للنداءات الإنسانية الدولية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الدعم المباشر أو من خلال المنظمات والوكالات الدولية؛ مثل برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أسهمت بمئات الملايين في مجموعة متنوعة من المشاريع والمساعدات الإنسانية في إفريقيا وآسيا لمواجهة الفقر ونقص الغذاء.
جاء ذلك في كلمته بالقمة السنوية الرابعة لمجلس الشراكات الأوروبي حول إفريقيا والشرق الأوسط (ECAM)، اليوم، في مدينة روما.
وأشار إلى أن القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن الأمن الغذائي كان من البنود الرئيسية التي تضمّنها إعلان الرياض، الذي صدر على هامش اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين في ديسمبر عام 2019، وقد ورد فيه أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضع هدفاً رئيساً، يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال وضع استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن تشكيل تحالفات لتعزيز سلاسل الإمداد المتنوعة والمشتركة في المنطقة.
وأضاف: "منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 17 (SDGs) في سبتمبر عام 2015، أصبحت هذه الأهداف مؤشرًا كبيرًا لقياس مستويات الإنجاز ومدى الالتزام بتحسين هذا العالم بحلول عام 2030م، حيث إن هناك تقدماً من خلال التحسينات التي أجرتها بعض الدول فيما يتعلق بالعديد من الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، مثل المساواة بين الجنسين وتوفير الكهرباء، والاهتمام بصحة الأطفال.
وتابع "البديوي": "الازدهار والفقر يبدوان متناقضين ويشكلان تحديًا، ولكن إذا كنا نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، فنحن بحاجة إلى استخدام جميع الموارد المتاحة للقضاء على الفقر من أجل تحقيق هدفنا العالمي المتمثل في "الرخاء ومستقبل أفضل للجميع"، كما أننا بحاجة إلى إعادة ضبط مفهومنا للفقر من خلال العمل مع شركائنا الدوليين لبناء مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة.