"الثقافة" تُنجز المرحلة الأولى من مداخل ومخارج جدة التاريخية

وتم تنظيم حركة المركبات في اتجاه واحد من الطريق المحاذي بمدرسة الفلاح وسوق البدو والمدخل الشمالي لسوق العلوي انتهاءً بباب شريف، كذلك الطريق المار بوسط باب مكة من خلال وضع نقاط "مراقبة" على المداخل والمخارج لمنع المركبات المخالفة من عكس اتجاه الطرقات المشار إليها، وإلزام المركبات بالوقوف بحسب تعليمات المرور في المواقف الطولية والموازية مع منع الوقوف المزدوج، إلى جانب تخصيص أماكن أمنة لممرات المشاة وعربات "الجولف" في تلك المنطقة، بوضع حواجز حديدية متحركة لتفصل بين حركة السيارات والمشاة للحفاظ على سلامتهم.