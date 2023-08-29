بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير تحتفل بتخريج الدفعة ٢٥ لميكانيكيي خط الطيران

عقدت شركة بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير، حفل تخريج دفعة ميكانيكي خط الطيران 25 في الرياض.
حضر الحفل مطلق البقمي مدير عام التدريب؛ حيث منح الخريجين شهادات التقدير؛ مشيدًا بجدارتهم والتزامهم لتحقيق التميز في مجالهم.
كما عبّر المهندس صالح الغامدي الرئيس التنفيذي، عن فخره قائلًا: "إنه لشرف حقيقي الاحتفالُ بهذه المناسبة ورؤية الطلاب يقطفون ثمار نتائج عملهم ومثابرتهم طيلة فترة البرنامج، ونسعد برؤيتهم يدخلون سوق العمل لأنهم هم مستقبل قطاع الطيران والدفاع في المملكة، وأنا واثق من أنهم سيقدّمون مساهمات كبيرة في صناعتنا".
وتابع الغامدي: "شركة بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير تملك الخبرة والعراقة لقرابة 30 عامًا في المملكة في توفير حلول التدريب والتطوير وتوطين التقنيات، ونحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030؛ حيث نستثمر باستمرار في تطوير الكفاءات الوطنية لتكون قادرة على قيادة مستقبل قطاعات الدفاع والطيران والأمن".