بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير تحتفل بتخريج الدفعة ٢٥ لميكانيكيي خط الطيران

كما عبّر المهندس صالح الغامدي الرئيس التنفيذي، عن فخره قائلًا: "إنه لشرف حقيقي الاحتفالُ بهذه المناسبة ورؤية الطلاب يقطفون ثمار نتائج عملهم ومثابرتهم طيلة فترة البرنامج، ونسعد برؤيتهم يدخلون سوق العمل لأنهم هم مستقبل قطاع الطيران والدفاع في المملكة، وأنا واثق من أنهم سيقدّمون مساهمات كبيرة في صناعتنا".