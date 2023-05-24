ديوان المظالم: عدد الطلبات القضائية في "معين" يتجاوز 144 ألفاً

وأوضح الديوان، أن الطلبات المقدَّمة من خلال الخدمة تتنوّع ما بين طلبات إعادة النظر في الدعاوى، وتصحيح الأخطاء المادية، وتفسير الأحكام، والطلبات العاجلة، وطلبات الاعتراض، والطلبات العارضة، إذ يوفر ديوان المظالم الخدمة عبر منصته الرسمية؛ تسهيلاً لإجراءات التقاضي وفي جميع خطواته ومراحله، وسعياً من القائمين عليه لإنجاز الأعمال وتجويدها.