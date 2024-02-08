اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش "كود البناء"

وبينت الصيغة النموذجية الحد الأدنى لتغطيات واستثناءات تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي التي لا يجوز الاتفاق على تخفيضها، كما حددت حالات بداية التغطية ونهايتها وكذلك حالات تطبيق الأثر الرجعي للتغطية، وقد أتاحت الصيغة النموذجية للمؤمن له خيار تمديد مدة التبليغ عن المطالبات كمنفعة إضافية تلتزم الشركة بعرضها عليه.