هواوي تعلن عن نظام HUAWEI TruSense الجديد كلياً

دخلت هواوي مجال الأجهزة القابلة للارتداء قبل 11 عاماً، ومنذ ذلك الحين شحنت أكثرمن 150 مليون جهاز، وقامت بتأمين أكثر من 520 مليون مستخدم لتطبيق Huawei Health وفقاً لـ IDC ، كما تصدرت هواوي الترتيب العالمي في شحن الأجهزة القابلة للارتداء التي يتمّ ارتداؤها على المعصم خلال الربع الأول من عام 2024، واستمرت في الحفاظ على مكانتها كأبرز علامة تجارية في السوق الصينية للأجهزة القابلة للارتداء لخمس سنوات متتالية.