المملكة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأحد

وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والعصر على جنوب منطقة الرياض، وأقصى شرق نجران، وأجزاء من منطقة الربع الخالي والأجزاء الحدودية مع الإمارات؛ لتعمل -بعد مشيئة الله- على تساقط زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة تترافق بالغبار بشكل محلي بفعل نشاط الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.