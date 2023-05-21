المملكة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأحد

يُتوقع أن تتراجع حدة ورقعة الأحوال الجوية غير المستقرة التي تؤثر على المملكة العربية السعودية منذ يوم الخميس؛ لكنها ستستمر بشكل أضعف وتتركز أكثر حول القطاع الجنوبي والجنوبي الغربي من المملكة.
وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية في ساعات ما بعد الظهر والعصر على جنوب منطقة الرياض، وأقصى شرق نجران، وأجزاء من منطقة الربع الخالي والأجزاء الحدودية مع الإمارات؛ لتعمل -بعد مشيئة الله- على تساقط زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة تترافق بالغبار بشكل محلي بفعل نشاط الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
أما في القطاع الجنوبي الغربي من المملكة؛ فيُتوقع أن تنشط سحب ركامية رعدية أكثر قوة وغزارة مقارنة بالأيام الماضية، تشمل كلًّا من مرتفعات: جازان وعسير والباحة، ويُتوقع هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة في هذه المناطق.