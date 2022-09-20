"سفير كوبا": جارٍ بناء جامع الملك سلمان بـ"هافانا".. و"الكبسة" تأسرني

يُشار إلى أن السعودية ستتولى تمويل تكاليف إنشاء مسجد ومركز حضاري، يخدم المسلمين في هذا البلد، الذي يصل عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة، بينهم أكثر من 20 ألف مسلم. وسيكون هذا أول مسجد من نوعه في كوبا، ويقع في موقع مميز وسط العاصمة هافانا، ويُنهي أكثر من 20 سنة من المعاناة التي عاشها المسلمون هناك؛ إذ لا يوجد أي مسجد يؤدون فيه الصلوات والعبادات.