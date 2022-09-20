"سفير كوبا": جارٍ بناء جامع الملك سلمان بـ"هافانا".. و"الكبسة" تأسرني

قال السفير الكوبي في السعودية، فلاديمير أندريس غونزالس كيسادا، إن السعودية سخَّرت الإمكانات كافة لدعم مسلمي كوبا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على بناء أول جامع في العاصمة هافانا على نفقة السعودية، يحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، مُعبِّرًا عن شكره لما تقوم به السعودية من دعم وتبرعات.
وعبَّر السفير الكوبي عن إعجابه التام بتاريخ السعودية وتقاليدها الثرية جدًّا، وبجمال تنوُّعها الثقافي.. لافتًا إلى أنه على الرغم من إقامته القصيرة بالسعودية إلا أنه حظي بتجربة جيدة في السعودية، من خلال مشاركته الشعب السعودي، وتمكُّنه من رؤية العادات والتقاليد المختلفة، مثل العرضة، واستمتاعه بتناوُل "الكبسة السعودية".
وأعرب السفير الكوبي عن طموحه إلى أن يزور المناطق المختلفة بالسعودية لتفقُّد المعلومات التي اكتسبها خلال إقامته، مبديًا اندهاشه بالأماكن التي زارها في السعودية، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجدة، وبرج الرياض، وقصر المصمك التاريخي.. وأماكن عدة طبيعية، منها وادي حنيفة، ووادي نمار بالرياض.
يُشار إلى أن السعودية ستتولى تمويل تكاليف إنشاء مسجد ومركز حضاري، يخدم المسلمين في هذا البلد، الذي يصل عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة، بينهم أكثر من 20 ألف مسلم. وسيكون هذا أول مسجد من نوعه في كوبا، ويقع في موقع مميز وسط العاصمة هافانا، ويُنهي أكثر من 20 سنة من المعاناة التي عاشها المسلمون هناك؛ إذ لا يوجد أي مسجد يؤدون فيه الصلوات والعبادات.
والمسجد سيقام في مساحة من الأرض تقدَّر بأربعة آلاف و312 مترًا مربعًا، وروعي في تصميمه الطراز العمراني الإسلامي والهوية العمرانية للحرمين الشريفين، وأن تتجاوز وظيفته كمكان للعبادة؛ ليكون رافدًا من روافد السياحة بالمدينة، ويُسمح لسكان المدينة وزوارها بالاستفادة من مرافقه الخارجية، التي ستشمل -إضافة إلى قاعة الصلاة- قاعة احتفالات، ومطاعم، ومكتبة عامة، ودورات مياه للعامة ولمرتادي المسجد، إضافة إلى مساحات خضراء، ومناطق للاسترخاء مغطاة بمظلات، ومزوَّدة بآليات هيدروليكية، تساعد على الحماية من الأمطار وأشعة الشمس.