"الأرصاد": لا مؤشرات على أن أمطار جدة الحالية ستكون بمعدلات "24 نوفمبر"

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ اليوم، إنه لا مؤشرات على أن الحالة المطرية الحالية على #جدة ستكون بمعدلات أمطار 24 نوفمبر.
وأضاف القحطاني: المركز يراقب تطورات الحالة الجوية على مناطق المملكة وينسق مع الجهات المعنية بالتعامل الميداني.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البَرَد وجريان السيول ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة.