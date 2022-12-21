"الأرصاد": لا مؤشرات على أن أمطار جدة الحالية ستكون بمعدلات "24 نوفمبر"

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البَرَد وجريان السيول ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة.