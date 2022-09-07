غداً.. "مبادرة الاستثمار" تستعرض الإنجازات وتكشف ملامح "الأولوية" في النسخة 6

وأشارت إلى أن النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المزمع عقدها بتاريخ ٢٥ - ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢م في الرياض بعنوان "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد"؛ تأتي بعد احتضان الموسم الخامس والذي عُدّ أول مؤتمر دولي بحضور يتجاوز 5000 شخص بعد جائحة فيروس كورونا.