غداً.. "مبادرة الاستثمار" تستعرض الإنجازات وتكشف ملامح "الأولوية" في النسخة 6

تكشف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، غداً الخميس في مؤتمر صحفي، عن أبرز الإنجازات في المراحل السابقة، وذلك بحضور رئيسها التنفيذي السيد ريتشارد آتياس وأبرز القيادات والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وستُسلط المؤسسة الضوء على أبرز موضوعات المؤتمرين القادمين اللذين ستعقدهما المؤسسة في نيويورك بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢م على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعنوان "الأولوية".
وأشارت إلى أن النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المزمع عقدها بتاريخ ٢٥ - ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢م في الرياض بعنوان "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد"؛ تأتي بعد احتضان الموسم الخامس والذي عُدّ أول مؤتمر دولي بحضور يتجاوز 5000 شخص بعد جائحة فيروس كورونا.
وستحظى النسخة السادسة بالإضافة للمسؤولين وكبار القياديين بحضور نخب رجال الأعمال والمستثمرين على مستوى العالم.
جديرٌ بالذكر أن من أهم إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي إطلاق مقياس أداء شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر عالمي للأمراض الوبائية وإطلاق النسخة الأولى من جائزة الإنسانية خلال النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.