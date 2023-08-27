محليات

بالمرصاد.. خالفوا نظام أمن الحدود وهرّبوا 198 كجم قات.. ودوريات أفواج عسير كانت في الموعد

بالمرصاد.. خالفوا نظام أمن الحدود وهرّبوا 198 كجم قات.. ودوريات أفواج عسير كانت في الموعد

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، على مخالفين لنظام أمن الحدود؛ لتهريبهما (198) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

منطقة عسير
دوريات الأفواج الأمنية

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