شحنة ألواح خشبية ستارًا لأكثر من مليوني قرص مخدر.. الجناة في قبضة "المكافحة"

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 2.035.200 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم 4 أشخاص: مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.