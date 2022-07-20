"الأزياء" تنظّم لقاءً مفتوحًا مع روّاد الأعمال والشركات المتخصصة

تنظّم هيئة الأزياء، غدًا، لقاءً مفتوحًا مع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأزياء؛ لحصر الاحتياجات والتحديات التي تواجههم في القطاع، ومناقشة الحلول المقترحة من قبلهم لمواجهة هذه التحدّيات، وتطوير القطاع ليحقق أهدافه ويضمن استدامته.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها الهيئة في إطار تنويع القنوات الاتصالية مع مختلف المهتمين والعاملين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
ودعت الهيئة المهتمين للمشاركة في اللقاء لمناقشة احتياجاتهم كافة، ضمن مستهدفات هيئة الأزياء في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه العاملين والمهتمين بقطاع الأزياء في المملكة.