"الأزياء" تنظّم لقاءً مفتوحًا مع روّاد الأعمال والشركات المتخصصة

تنظّم هيئة الأزياء، غدًا، لقاءً مفتوحًا مع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأزياء؛ لحصر الاحتياجات والتحديات التي تواجههم في القطاع، ومناقشة الحلول المقترحة من قبلهم لمواجهة هذه التحدّيات، وتطوير القطاع ليحقق أهدافه ويضمن استدامته.