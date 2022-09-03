أمطار وبَرَد على هذه المناطق.. "الحصيني": سماء صحوة ورياح وغيوم!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الحرارة حلت باردة نسبياً على المرتفعات ومعتدلة على باقي المناطق عند فجر اليوم، وتحديداً في الساعة السادسة صباحاً، مبيناً أنها كانت أقل حرارة في سبت العلايا وسجلت 17°C والرياض 28°C، مشيراً إلى أنه بحسب المراصد فإن السماء صحوة بوجهٍ عام عدا بعض الغيوم على أجزاءٍ من الوسطى والغربية.