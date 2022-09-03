أمطار وبَرَد على هذه المناطق.. "الحصيني": سماء صحوة ورياح وغيوم!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الحرارة حلت باردة نسبياً على المرتفعات ومعتدلة على باقي المناطق عند فجر اليوم، وتحديداً في الساعة السادسة صباحاً، مبيناً أنها كانت أقل حرارة في سبت العلايا وسجلت 17°C والرياض 28°C، مشيراً إلى أنه بحسب المراصد فإن السماء صحوة بوجهٍ عام عدا بعض الغيوم على أجزاءٍ من الوسطى والغربية.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع اليوم أجواءٌ حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المملكة والخليج، وأمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنوّرة نواحي العيص.
وتابع التوقعات: "رياح في أغلبها متوسطة السرعة على الغربية وأجزاءٍ من الوسطى، إلا أن يصرفها الله".