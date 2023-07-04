استراتيجية القوة بالمملكة وعواملها الاقتصادية في رسالة بحثية للأمير ماجد بن ثنيان

وختم الباحث الدكتور الأمير ماجد بن ثامر، دراسته بالتوصيات والمقترحات، والتي أوصى بدراسته بتطبيق برامج تتكامل سويًّا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030م، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، وتزويدها بكافة المرافق والخدمات، إلى جانب زيادة الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بالمملكة، والاستفادة من مزايا وجود رؤية 2030 في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي، والاهتمام بالبعد البيئي معدلات التلوث في المناطق والمدن، وزيادة دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤية المملكة 2030، وزيادة الاهتمام بالصادرات غير النفطية، بحيث يزداد نصيبها من الصادرات إلى الهدف المنشود طبقًا لرؤية 2030، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المحلية لتقليل من الواردات من أجل توفير التحويلات الخاصة وخدمات القطاع الخاص والشحن والتأمين.