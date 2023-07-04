استراتيجية القوة بالمملكة وعواملها الاقتصادية في رسالة بحثية للأمير ماجد بن ثنيان

صدر عن سلسلة الرسائل الجامعية في عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كتابٌ من إعداد الأمير الدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود، للعام الدراسي 1444 - 2023م.
وتفصيلًا: ربط الباحث في كتابه الصادر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030"؛ عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية، برؤية 2030؛ من خلال تناول الباحث لتحليل استراتيجي لتلك العوامل ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030م.
وأشار الباحث في دراسته التي تقع في 281 صفحة مقسّمة على خمسة فصول، بالإضافة إلى المراجع والملاحق قدرة المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية في العمل على تطور وتنمية المملكة وفق رؤية 2030، وهو ما سيعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل الدولة في مصافّ الدول المتقدّمة.
وختم الباحث الدكتور الأمير ماجد بن ثامر، دراسته بالتوصيات والمقترحات، والتي أوصى بدراسته بتطبيق برامج تتكامل سويًّا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030م، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، وتزويدها بكافة المرافق والخدمات، إلى جانب زيادة الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بالمملكة، والاستفادة من مزايا وجود رؤية 2030 في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي، والاهتمام بالبعد البيئي معدلات التلوث في المناطق والمدن، وزيادة دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤية المملكة 2030، وزيادة الاهتمام بالصادرات غير النفطية، بحيث يزداد نصيبها من الصادرات إلى الهدف المنشود طبقًا لرؤية 2030، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المحلية لتقليل من الواردات من أجل توفير التحويلات الخاصة وخدمات القطاع الخاص والشحن والتأمين.