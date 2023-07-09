"الزكاة": إلزامية خدمة "القرار التفسيري" لتقديم الاستشارات والإرشادات في كيفية تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها تهدف من إلزامية هذه الخدمة إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها؛ وذلك بناءً على الأنظمة واللوائح الضريبية والتعليمات ذات الصلة؛ بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب دور هذه الخدمة في تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية.