مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يحتفي باليوم الوطني عبر "الجدارية الصوتية"

وتمكّن الجدارية الصوتية الجمهور من التعبير عن مشاعر الاعتزاز والانتماء للوطن عن طريق تسجيل أصواتهم ورسائلهم المليئة بالفخر بالإجابة عن أسئلة لغوية أو قراءة نصوص مرتبطة بهذه المناسبة؛ لتتشكل لوحة صوتية جماعية تعكس روح الوحدة الوطنية؛ وهو ما يسهم في جمع بيانات صوتية متنوّعة تدعم الأبحاث والتطبيقات اللغوية، وتحليل أنماط النطق والتفاعل الصوتي، وتعزيز تقنيات المعالجة اللغوية الصوتية مثل: تعرّف الأصوات، وتحسين النماذج الصوتية العربية.