مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يحتفي باليوم الوطني عبر "الجدارية الصوتية"

احتفى مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة باليوم الوطني الـ95 بإطلاق محتوى وطني مخصص في أداة "الجدارية الصوتية" إحدى أدوات منصة فلك للمدونات اللغوية؛ في إطار جهوده الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة اللُّغة العربيَّة، وتعزيز التفاعل المجتمعي مع المناسبات الوطنية واللغوية.
وتمكّن الجدارية الصوتية الجمهور من التعبير عن مشاعر الاعتزاز والانتماء للوطن عن طريق تسجيل أصواتهم ورسائلهم المليئة بالفخر بالإجابة عن أسئلة لغوية أو قراءة نصوص مرتبطة بهذه المناسبة؛ لتتشكل لوحة صوتية جماعية تعكس روح الوحدة الوطنية؛ وهو ما يسهم في جمع بيانات صوتية متنوّعة تدعم الأبحاث والتطبيقات اللغوية، وتحليل أنماط النطق والتفاعل الصوتي، وتعزيز تقنيات المعالجة اللغوية الصوتية مثل: تعرّف الأصوات، وتحسين النماذج الصوتية العربية.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في إثراء المحتوى الصوتي العربي، وإبراز تنوّع الأصوات واللهجات العربية ضمن سياق تفاعلي، وابتكار تجربة جماعية تُظهر قيمة الصوت بوصفه وسيلة للتعبير والتواصل، والإسهام في تطوير تقنيات المعالجة اللغوية مثل: التعرف على الصوت، وتحسين النماذج اللغوية للغة العربية.
وتُعد هذه الأداة امتدادًا لمبادرات المجمع في تحقيق المرجعية العالمية في المدونات اللغوية والمعاجم العربية؛ وتتيح إمكانيات متقدمة في جمع البيانات الصوتية وتحليلها لدعم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اللغوية الحديثة.
ويدعو المجمع إلى المشاركة في هذه المبادرة والتفاعل معها للإسهام في إثراء المحتوى الرقميّ العربيّ، ودعم البحوث اللُّغويَّة، وتعزيز استعمال العربيَّة في التقنيات الحديثة.