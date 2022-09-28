"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والباحة وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.