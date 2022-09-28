"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والباحة وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، في حين تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، نجران، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.