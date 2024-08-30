"المسند": لا يمكن أن يحدث الرعد بدون برق.. وهذا هو السبب

🌩️هل البرق ينطلق من الأعلى إلى الأسفل (من السحب إلى الأرض)؟ أو العكس؟



الجواب:

🌩️ يتحرك البرق من السحب باتجاه الأرض، والعكس صحيح، أحياناً يبدأ من الأرض ويتحرك إلى أعلى باتجاه السحب،



علاوة على ذلك البرق يتحرك في كل اتجاه يمين ويسار، وأحياناً من الأعلى إلى الأسفل ثم يغير اتجاهه… pic.twitter.com/W2P6W2XObU