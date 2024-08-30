"المسند": لا يمكن أن يحدث الرعد بدون برق.. وهذا هو السبب

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن البرق يتحرك من السحب باتجاه الأرض، كما يحدث العكس، موضحًا أنه أحيانًا يبدأ من الأرض ويتحرّك إلى أعلى باتجاه السحب.
وأضاف "المسند": علاوة على ذلك فإن البرق يتحرك في كل اتجاه يمينًا ويسارًا، وأحيانًا من الأعلى إلى الأسفل، ثم يغيّر اتجاهه إلى الأعلى وهكذا، فلا تستغرب عندما تشاهد مقاطع فيديو مبطأ تُظهر لك أشكالًا من البرق ربما تكون غير مألوفة لديك.
وأردف عبر حسابه في منصة "إكس": لا يمكن أن يحدث الرعد بدون برق؛ فالبرق هو التيار الكهربائي الذي يسخن الهواء بسرعة فائقة وبطاقة عالية، وهو الذي يحدث الصوت عبر تمدد وانكماش الهواء بسرعة.
وتابع: أحيانًا تسمع الرعد ولا ترى البرق؛ لكون الحدث حصلًا في السحب المرتفعة، وتحتها سحب كثيفة تحجب عنك رؤية البرق، وأحيانًا أخرى ترى البرق ولا تسمع الرعد؛ لأنه حدث في مكان بعيد جدًّا.
واختتم بالقول: أحيانًا يضرب البرق المكان نفسه مرتين في وقت متقارب جدًّا، وأحيانًا أكثر من مرة.