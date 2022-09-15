سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية

وأشادت الرئيسة "مورمو" خلال الاستقبال، بالعلاقات التي تربط بين المملكة والهند التي أخذت مسارًا نموذجيًّا في تعميق الشراكة مع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.