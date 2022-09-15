سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، أوراق اعتماده للرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، خلال استقبالها له في القصر الرئاسي راشتراباتي بهافان.
وتَضمنت أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وأشادت الرئيسة "مورمو" خلال الاستقبال، بالعلاقات التي تربط بين المملكة والهند التي أخذت مسارًا نموذجيًّا في تعميق الشراكة مع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقدّم السفير الحصيني للرئيسة الهندية شكره وتقديره؛ مشيرًا إلى أنه يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لنقل مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى وأفضل في رحلة المستقبل لارتقاء وصعود البلدين إلى مراكز متقدمة بين دول العالم.