"إغاثي الملك سلمان" يوزع 775 سلة غذائية في مقاطعة توجنين بموريتانيا

من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس 350 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.750 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بالجبل الأسود للعام 1445هـ.