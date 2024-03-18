"إغاثي الملك سلمان" يوزع 775 سلة غذائية في مقاطعة توجنين بموريتانيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 775 سلة غذائية في القطاع 22 بمقاطعة توجنين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استفاد منها 4.650 فرداً من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية موريتانيا الإسلامية للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع عدد 7.772 سلة غذائية يستفيد منها 48.000 فرد، وسيتم توزيع هذه السلال الغذائية للمستحقين خلال الشهر الفضيل في القطاع 22 بمقاطعة توجنين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس 350 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.750 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بالجبل الأسود للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض خلال شهر رمضان المبارك.