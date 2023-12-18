سرعتها 49 كلم.. "رياح شديدة على جازان وتبوك" في تنبيه من "الأرصاد"

كما نبَّه المركز اليوم، من رياح شديدة على منطقة جازان، تصل سرعتها من 40 ـ 49 كلم في الساعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جازان، ومحافظة فرسان.