الأربعاء المقبل.. "الغطاء النباتي" ينظم احتفالية لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف بجازان

ويناقش الخبراء خلال هذه الفعالية مَحاور عدة في تنمية غابات المانجروف واستدامتها، إضافة إلى الدور البيئي والاقتصادي والاجتماعي لها، كما تضم عددًا من الجلسات الحوارية التي ترتبط بمجال المانجروف، وطرق استدامة هذا النظام الإيكولوجي بكثافة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ مما يسهم في التصدي لآثار التغير المناخي والتقليل من حدتها، وتعزيز التنوع الأحيائي.