محليات

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب نبات القات المخدر

قبض على 13 مخالفاً وتم تسليمهم لجهات الاختصاص
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب نبات القات المخدر
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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