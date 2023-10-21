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جازان تدخل دائرة اللون الأحمر.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وسيول
"الوطني للأرصاد": حالة تُصحب برياح وتساقط البَرَد تتواصل حتى 9 مساءً
رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة جازان، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة الـ 2 ظهرًا إلى الـ 9 مساءً اليوم.
وتوقّع المركز أن تشهد تلك الفترة، بإذن الله، سقوط أمطارٍ غزيرة، تتضمّن تأثيرات مصاحبة من: رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية.