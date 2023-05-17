"التدريب التقني" توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل لخريجيها في 2022

وبحسب نتائج مؤشرات الأداء الواردة في تقرير المؤسسة السنوي للعام المنصرم 2022 فقد بلغت برنامج تهيئة الخريجين لقطاع العمل 422 برنامجًا، فيما بلغ عدد معارض وملتقيات التوظيف 283 معرضًا وملتقىً، كما وصلت استبانات رضا أصحاب الأعمال إلى 1209 استبانات.