"التدريب التقني" توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل لخريجيها في 2022

أسهمت برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوفير 100.154 فرصة عمل لخريجيها خلال عام 2022.
وتعمل المؤسسة ضمن جهودها على التنسيق بشكل متواصل مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجيها، عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في توفير فرص عمل، إضافة إلى إقامة المعارض وملتقيات التوظيف في جميع مناطق المملكة داخل منشآتها التدريبية المشاركة في لقاءات ومعارض توظيف خارج المؤسسة.
وبحسب نتائج مؤشرات الأداء الواردة في تقرير المؤسسة السنوي للعام المنصرم 2022 فقد بلغت برنامج تهيئة الخريجين لقطاع العمل 422 برنامجًا، فيما بلغ عدد معارض وملتقيات التوظيف 283 معرضًا وملتقىً، كما وصلت استبانات رضا أصحاب الأعمال إلى 1209 استبانات.
وأبرمت المؤسسة في نفس العام 88 مذكرة تفاهم، ونفذت 659 لقاءً.