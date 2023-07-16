"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 6 أطنان من السلال الغذائية في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 6 أطنان و750 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محلية ريفي كسلا، بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 507 أفراد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2023م.