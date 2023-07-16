"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 6 أطنان من السلال الغذائية في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 6 أطنان و750 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محلية ريفي كسلا، بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 507 أفراد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
كما وزع المركز أمس الأول 1.074 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في عدة قرى بمنطقة لاركانا بإقليم السند ومحافظتي بحرين ومدين بمنطقة سوات بإقليم خيبربختو نخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.518 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم