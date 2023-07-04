"الفيصل" يصل إلى الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب العربية 15.. و"ابن جلوي" يرفع العلم

وصل مساء اليوم الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، إلى العاصمة الجزائرية الجزائر لحضور افتتاح منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023) مساء غدٍ الأربعاء (10 بتوقيت السعودية)، على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية الجزائر، بمشاركة 22 دولة عربية وتستمر حتى الـ15 من يوليو الحالي، وكان في استقباله في مطار هواري بومدين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ووزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد.
هذا وسيرأس الفيصل اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي يُعقد صباح غدٍ الأربعاء، لمناقشة التقرير المالي والإداري للاتحاد، واستعدادات المدن الجزائرية لاستضافة الدورة، واجتماع الجمعية العمومية الحادية والعشرين لاتحاد اللجان التي تُعقد غدًا الأربعاء.
ووصل برفقة "الفيصل"، رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن.
وقام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل فور وصوله بزيارة إلى قرية الرياضيين في الدورة، مقر إقامة البعثات الرياضية المشاركة، وكان في استقباله الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبد العزيز العنزي، ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة ناصر المجالي، حيث تفقد المرافق الإدارية والفنية والطبية والخدمات التي تقدمها القرية للاعبي الوفود المشاركة.
وجرت مساء اليوم، مراسم رفع العلم السعودي داخل قرية الرياضيين في العاصمة الجزائرية الجزائر، بحضور الأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب العربية ، وأعضاء البعثة السعودية وعددٍ من اللاعبين واللاعبات.
يخوض المنتخب السعودي تحت 19 سنة لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مواجهة أمام منتخب موريتانيا على ملعب قسنطينة، بعد أن أنهى تدريبه الأخير اليوم، على ملعب الشهيد حملاوي في العاصمة الجزائرية الجزائر، ويملك الأخضر السعودي نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام المنتخب السوري بهدف لكل منهما.
حقق الرامي السعودي حيدر سلامي المركز الرابع، في منافسات رمي الرمح لألعاب القوى البارالمبية تصنيف F57، التي أُقيمت اليوم على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية، كما حصل زميله البراء القرني على المركز الرابع وجاء أحمد العلواني في المركز السابع في سباق 100م رجال T54. في حين يشارك الثنائي محمد المهاوش وخالد الأحمري غدًا الأربعاء في منافسات دفع الجلة F55 وF34 .
حل العداء حسن عرعور في المركز السادس في منافسات ألعاب القوى (سباق 400 م) بزمن 51.03 ثانية، وخرج زميله عنبر الزهراني من السباق بداعي الإصابة، وستشارك غدًا في منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات العداءة يارا أبو الجدايل وزميلها عبد العزيز الجدعاني في منافسات سباق 100م، ويخوض العداء أسامة العقيلي، غدًا، نهائي منافسات (قذف القرص)، فيما يلعب زميله فايز السبيعي نهائي منافسات 1500م.
يستهل المنتخب السعودي للسباحة منافساته في الدورة غدًا الأربعاء، حيث يشارك السباحان علي العيسى ومحمد المهر في تصفيات سباق 100م ظهر، عند التاسعة صباحًا، فيما يشارك السباح أحمد الهاشم في نهائي سباق 400 م حرة، وكذلك زميله علي العيسى في نهائي سباق 100 م ظهر، وتختتم المشاركات بنهائي سباق التتابع 4*1 حرة.
يبدأ المنتخب السعودي للجودو منافساته غدًا، حيث سيشارك بثلاثة لاعبين ولاعبات وهم معتز خوجة وزن 60، وأفنان حكمي وزن 48 وحصة المليكي وزن 52.