"الفيصل" يصل إلى الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب العربية 15.. و"ابن جلوي" يرفع العلم

وصل مساء اليوم الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، إلى العاصمة الجزائرية الجزائر لحضور افتتاح منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023) مساء غدٍ الأربعاء (10 بتوقيت السعودية)، على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية الجزائر، بمشاركة 22 دولة عربية وتستمر حتى الـ15 من يوليو الحالي، وكان في استقباله في مطار هواري بومدين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ووزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد.