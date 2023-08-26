جدة.. "الغذاء والدواء" تغلق 3 مستودعات مخالفة وتضبط 5500 منتجٍ طبي

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها رصدت في المستودعين المخالفين "3500" منتجٍ طبي، و"300" منتج منتهي الصلاحية مخزّنة في ظروف غير مناسبة، إضافةً إلى ضبط مخالفة تصنيع منتجات طبية والتعديل على منتج طبي دون ترخيص، وعدم الإفصاح عن أماكن التخزين والفروع الأخرى، وتم إغلاق المستودعين وحجز الأجهزة والمنتجات، واستدعاء القائمين لاستكمال الإجراءات النظامية.