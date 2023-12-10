توزيع "1.338" قسيمة شرائية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في عدة مناطق بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "1.338" قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق: عكار، والناعمة، والبقاع الأوسط بجمهورية لبنان، استفاد منها "1.338" فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف" للعام 2023م.