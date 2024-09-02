"السليمان": تمديد مبادرة إعفاء المنشآت المخالفة من الغرامات فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع النظامية

وينهي "السليمان" قائلاً: "من المهم الآن أن تبادر المنشآت المخالفة للاستفادة من تمديد مبادرة الإعفاء، ولا عذر لمن يتخلف عن ذلك، فالمؤسسة العامة للتأمينات أوجدت مخرجاً سالكاً لكل المخالفين وقدمت فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع النظامية للمنشآت لتكون أكثر قدرة على ممارسة أنشطتها وفق النظام، مما يساعدها على نمو وازدهار أعمالها وتحقيق أهدافها دون تعثر أو وقوع في الإشكالات النظامية والقانونية!.. باختصار.. مبادرات الإعفاء من الغرامات وفرص تصحيح المخالفات، طوق نجاة وسلم صعود!".