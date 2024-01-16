مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر ويسجل رقمًا قياسيًا خلال 2023

وأضاف المهندس الحسني أن أعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر مطار الملك فهد شهدت ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 48 شركة طيران بواقع 45 ناقلًا جويًا أجنبيًا و3 ناقلات جوية وطنية؛ وعلى صعيد الوجهات في المطار، بين الحسني أن الوجهات المحلية والدولية قفزت لتصل إلى 65 وجهة في العام 2023م، بنسبة نمو تقدر بـ 12% مقارنة بالعام الماضي، بواقع 49 وجهة دولية و16 وجهة محلية؛ وعلى صعيد الأمتعة، بيّن أن المطار سجل رقمًا قياسيًا إضافيًا خلال موسم الذروة التشغيلية.