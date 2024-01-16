مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر ويسجل رقمًا قياسيًا خلال 2023

سجّل مطار الملك فهد الدولي رقمًا قياسيًا جديدًا منذ افتتاحه عبر خدمة أكثر من 10,9 مليون مسافر خلال العام 2023م، بنسبة نمو تقدّر بـ 16,2% مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في الاستراتيجية الوطنية للطيران. وذلك امتداداُ لسلسلة الإنجازات التي حققتها شركة مطارات الدمام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني أن الحركة الجوية للعام 2023م شهدت أرقامًا قياسية في جانب أعداد الرحلات منذ افتتاح المطار، حيث تجاوزت أكثر من 99,5 ألف بنسبة نمو تقدر بـ 16% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف المهندس الحسني أن أعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر مطار الملك فهد شهدت ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 48 شركة طيران بواقع 45 ناقلًا جويًا أجنبيًا و3 ناقلات جوية وطنية؛ وعلى صعيد الوجهات في المطار، بين الحسني أن الوجهات المحلية والدولية قفزت لتصل إلى 65 وجهة في العام 2023م، بنسبة نمو تقدر بـ 12% مقارنة بالعام الماضي، بواقع 49 وجهة دولية و16 وجهة محلية؛ وعلى صعيد الأمتعة، بيّن أن المطار سجل رقمًا قياسيًا إضافيًا خلال موسم الذروة التشغيلية.
وأكد الحسني حرص شركة مطارات الدمام على الارتقاء بالخدمات المقدمة والوصول إلى أفضل السبل لتحسين تجربة المسافر من خلال تطبيق الخطط التطويرية المستمرة، المقترنة بحزمة من المشاريع النوعية التي يشهد تنفيذها مطار الملك فهد الدولي حاليًا، مشيداً بجهود الكفاءات والخبرات من كافة العاملين بشركة مطارات الدمام وكافة شركاء النجاح من جميع الجهات العاملة بالمطار.