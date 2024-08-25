"السوق المالية" تُطلق الدفعة الـ14 من برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين"

أطلقت هيئة السوق المالية اليوم برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" في دفعته الرابعة عشرة (2024-2025)، وذلك امتدادًا لمبادرات المسؤولية المجتمعية للهيئة؛ لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يُمكِّنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

ويستمر استقبال طلبات الانضمام حتى الـ14 من سبتمبر المقبل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من السادس من أكتوبر المقبل إلى الـ31 من الشهر نفسه؛ لينطلق البرنامج في الثامن من ديسمبر 2024م.

ويستمر البرنامج 12 شهرًا من التدريب العلمي المقترن بالممارسة العملية؛ لإكساب الملتحقين به المعرفة اللازمة والخبرات المطلوبة عن الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل المتعلقة بمجال السوق المالية، وإتاحة التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال السوق المالية. كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، إضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين.

من جهته، أكد مروان بن عبدالعزيز السديس، وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، أن برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين يأتي لدعم المتميزين في تحصيلهم العلمي، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدعمهم في حياتهم العملية بشكل عام، إضافة إلى أنه يسهم في بناء كوادر وطنية عالية التأهيل، وقادرة على تطوير القطاع المالي، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن البرنامج في دفعته الحالية يشتمل على خمسة مسارات تدريبية، هي (المالية، والقانون، والمحاسبة، والتقنية، ومسار الإدارة). مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم العديد من المزايا الوظيفية للملتحقين به، من أهمها مكافأة شهرية بقيمة 12 ألفًا لحملة البكالوريوس، و14.5 ألف لحملة الماجستير، وتأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته (الزوجـ/ ـة والأبناء)، إلى جانب إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا، وكذلك برامج تدريبية داخل الهيئة وخارجها؛ ما يعزز من مستوى التطوير الشخصي والمهني للمتدرب، ويمنحه الفرصة الأكبر لاكتساب الخبرات المميزة في مجال السوق المالية.

وأبان أن الدفعات الثلاث الماضية شهدت تدريب أكثر من 90 متدربًا ومتدربة، ولا تزال البرامج التدريبية للدفعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة مستمرة حتى الآن، وتضم 71 منهم. مشيرًا إلى أن من مفاخر الهيئة أن (16%) من المناصب القيادية لديها يقودها خريجو البرنامج بعد اكتسابهم الخبرات العملية اللازمة، وإثبات جدارتهم وتميزهم.. مؤكدًا في الوقت نفسه أن هيئة السوق المالية تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة إلى جانب البرامج التدريبية الأخرى إيمانًا منها بأن بناء القدرات هو إحدى مسؤولياتها الرئيسية تجاه قطاع الأوراق المالية.

ودعت هيئة السوق المالية الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام إلى زيارة الرابط:

https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program/.