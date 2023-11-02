دوريات الأمن بالطائف تضبط مواطناً بحوزته حطب محلي معروض للبيع

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.