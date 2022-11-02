جموع غفيرة تؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام

وتقوم الرئاسة، يومياً، بتوزيع أكثر من 80 ألف عبوة من عبوات ماء زمزم المبرّد، و130 ألف لتر من المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة، وتوفير أكثر من 1000 عربة كهربائية للطواف والسعي لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت بتوعية 12000 مستفيد من خلال التوعية الرقمية وتوزيع أكثر من 1200 من الكتيبات والمطويات الإرشادية.