بحضور 193 دولة: مؤتمر الرياض الدبلوماسي يضع أسس حماية الملكية الفكرية للتصاميم

وفي حديثه عن نماذج دولية ناجحة في الاستفادة من الملكية الفكرية والعلاقات العامة، ذكر "الهمامي"؛ أمثلة بارزة من الشركات العالمية، مثل "كوكاكولا" التي حافظت على سرية تركيبتها وقدّمت قصصها الاتصالية حولها، و"نايكي" التي تسلط الضوء على القيمة الفنية في تصاميمها، و"ديزني" التي تحمي قصصها وشخصياتها الشهيرة، و"أبل" التي تركّز على حماية تصاميمها وابتكاراتها. وأوضح أن هذه الشركات استخدمت أنشطة العلاقات العامة؛ ليس فقط للتواصل مع جمهورها، بل أيضاً لحماية وتعزيز قيمة ملكيتها الفكرية، مما ساعدها على بناء سمعة قوية ومستدامة.