هيئة النقل تُنفّذ أكثر من 216 ألف فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في يونيو

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو تركيب أدوات زينة أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.