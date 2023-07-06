هيئة النقل تُنفّذ أكثر من 216 ألف فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في يونيو

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يونيو، نتج عنها (214.923) عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها (213.266) عملية فحص لمركبات النقل، و(618) عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1.039) زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية (1.071) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و(13) زيارة ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.
ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (41.355) مخالفةً محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي (2.074) مخالفةً، بينما سجلت الفرق (16) مخالفةً في أنشطة النقل البحري، و(3) ملاحظات على محطات النقل السككي.
وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي يونيو (87%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (99%)، و(100%) لأنشطة النقل السككي.
وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو تركيب أدوات زينة أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.
وسجّل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار "أفراد".
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يونيو، حيث بلغت (28.389) مخالفة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ (4.087) مخالفةً، ثم منطقة الرياض بـ (3.594) مخالفة، فيما سجلت المنطقة الشرقية (3.304) مخالفات.