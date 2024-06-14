العقوبات الصارمة في الانتظار.. "الداخلية" تعيد 256,481 زائرًا بتأشيرات غير نظامية لغرض الحج

وأوضح أن عدد من تم إعادتهم من غير المقيمين بمكة المكرمة بلغ (250,381) شخصًا من يوم 25/ 10/ 1445هـ حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها (160) حملة من يوم 20/ 10/ 1445 هـ، والمركبات التي تم إعادتها (135,098) مركبة من يوم 25/ 10/ 1445 هـ حتى اليوم.