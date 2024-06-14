العقوبات الصارمة في الانتظار.. "الداخلية" تعيد 256,481 زائرًا بتأشيرات غير نظامية لغرض الحج

أكد متحدث وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أنه تم إخراج وإعادة (256,481) زائرًا من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج من يوم 15/ 11/ 1445هـ حتى اليوم.
وتفصيلاً، أوضح العقيد الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1445هـ/2024م أن الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بقوة مع كل من يخالف ذلك؛ فأمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر، لا تهاون فيهما.
وأضاف بأنه تم ضبط (6,135) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مدينة مكة المكرمة من 1445/10/10هـ حتى اليوم.
وأشار متحدث الداخلية إلى أن عقوبة من يتم ضبطه ينقل مخالفين لأنظمة الحج السجن 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والتشهير، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة. مضيفًا بأن قوات أمن الحج مستمرة في تنفيذ مهامها للتحقق من تصاريح الحجاج
وأكد أن المملكة لن تسمح بتحويل المشاعر المقدسة لساحة للهتافات البعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني مُحكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.
وأوضح أن عدد من تم إعادتهم من غير المقيمين بمكة المكرمة بلغ (250,381) شخصًا من يوم 25/ 10/ 1445هـ حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها (160) حملة من يوم 20/ 10/ 1445 هـ، والمركبات التي تم إعادتها (135,098) مركبة من يوم 25/ 10/ 1445 هـ حتى اليوم.
وأعلن "الشلهوب" تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة، كما أعلن اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيه تمهيدًا للتصعيد منه للوقوف بعرفات.