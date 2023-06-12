"الصحة" تُوَقع اتفاقية توريد مقطورة متنقلة لتصنيع وصيانة الأطراف الصناعية

وقّعت وزارة الصحة من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي للأعمال الخيرية، لتوريد مقطورة متنقلة لتصنيع وصيانة الأطراف الصناعية.
وأكدت "الصحة" أن هذه الاتفاقية تهدف من خلالها للإسهام في تقديم الحلول المبتكرة والسريعة في خدمة تصنيع وصيانة الأطراف الصناعية، والجبائر التعويضية للمرضى، والوصول لهم في مقر إقامتهم.
وبيّنت أن هذه الاتفاقية تُعَد شراكة مجتمعية تخدم الجانبين في مجال الابتكار في تقديم الخدمة الصحية، وتسهيل حصول المرضى على الخدمة؛ تحقيقًا لتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030.