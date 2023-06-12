"الصحة" تُوَقع اتفاقية توريد مقطورة متنقلة لتصنيع وصيانة الأطراف الصناعية

وبيّنت أن هذه الاتفاقية تُعَد شراكة مجتمعية تخدم الجانبين في مجال الابتكار في تقديم الخدمة الصحية، وتسهيل حصول المرضى على الخدمة؛ تحقيقًا لتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030.