"بسلام آمنين".. "أمانة الشرقية" توزع 3 آلاف هدية على الحجاج المغادرين بمطار الدمام

تزامناً مع موسم الحج لهذا العام، نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع مطارات الدمام، مبادرة بسلام آمنين، بمشاركة ٢٠ متطوعاً ومتطوعة سجلوا بمنصة العمل التطوعي، مستهدفة حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطار الملك فهد الدولي.
وتضمنت المبادرة توزيع ٣ آلاف هدية عينية ومنشورات توعوية للحجاج؛ ليستفيدوا منها في قضاء مناسك الحج، واشتملت على "حقيبة الحاج" التي تحتوي على مظلة شمسية ومروحة كهربائية وسجادة، إضافة لتقديم المنشورات التوعوية والتثقيفية حول مناسك الحج بلغة مبسطة وشروح تعبيرية لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم.
وتأتي المبادرة امتدادًا لما تبذله القيادة الرشيدة، لتقديم الخدمات والتسهيلات التي تعين حجاج بيت الله الحرام على قضاء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
بدوره أشاد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، محمود بن حسن الرتوعي، بجهود إدارة شركة مطارات الدمام في تنفيذ مبادرة "بسلام آمنين" للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع أمانة الشرقية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية بوكالة الخدمات، من أجل خدمة الحجاج وتعزيز دور الأمانة مع الجهات بتوجيهات ومتابعة من قبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي يحرص على تفعيل كافة الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وإشراك منسوبي الأمانة ومتطوعيها في مثل هذه المبادرات التي تخدم الفرد والوطن وتساعد الحجاج على أداء مناسك الحج، مثنيًا على جهود المتطوعين الذين حرصوا على المشاركة في المبادرة وتوديع ضيوف الرحمن قبل توجههم لأداء فريضة الحج .
وقال الرتوعي إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الأمانة تحقيقاً لتطلعات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للشباب والفتيات وإبراز دورهم بالمبادرات التطوعية لخدمة زوار بيت الله الحرام.