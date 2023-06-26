"بسلام آمنين".. "أمانة الشرقية" توزع 3 آلاف هدية على الحجاج المغادرين بمطار الدمام

بدوره أشاد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، محمود بن حسن الرتوعي، بجهود إدارة شركة مطارات الدمام في تنفيذ مبادرة "بسلام آمنين" للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع أمانة الشرقية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية بوكالة الخدمات، من أجل خدمة الحجاج وتعزيز دور الأمانة مع الجهات بتوجيهات ومتابعة من قبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي يحرص على تفعيل كافة الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وإشراك منسوبي الأمانة ومتطوعيها في مثل هذه المبادرات التي تخدم الفرد والوطن وتساعد الحجاج على أداء مناسك الحج، مثنيًا على جهود المتطوعين الذين حرصوا على المشاركة في المبادرة وتوديع ضيوف الرحمن قبل توجههم لأداء فريضة الحج .