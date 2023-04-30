"أرصاد الأحد": أمطارٌ رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد على الباحة وعسير وجازان ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الحدود الشمالية، كذلك إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، خاصة الجنوبية منها.